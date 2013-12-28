Путін вшосте поспіль став людиною року в Росії

Президент Росії Володимир Путін у черговий раз став людиною року в Росії.

Як передає «Газета.ру», про це свідчать дані опитування Левада-Центру.

За результатами опитування, людиною року Путіна вважають 26% росіян. За даними центру, Президент Росії очолює подібний рейтинг шостий раз поспіль.

Раніше повідомлялося, що, за даними Всеросійського центру вивчення громадської думки, Путін у десятий раз став політиком року в Росії.

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7% респондентів назвали людиною року главу Міноборони Сергія Шойгу, 4% - прем`єр-міністра Дмитра Медведєва. 4% опитаних також назвали людиною року колишнього співробітника американських спецслужб Едварда Сноудена. П`ятим у рейтингу став Михайло Ходорковський, якого людиною року вважають 3% росіян.

Жінкою року опитані (12%) назвали Аллу Пугачову.