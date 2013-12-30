Вибух тролейбуса у Волгограді паралізував рух транспорту (відео)

Всі тролейбуси зупинені в районі зупинки «Білий лелека», кондуктори кажуть, що попереду підірваний тролейбус, і просять пасажирів залишити салон. В даний час в сторону проспекту Дзержинського району пересуваються тільки машини оперативних служб. У бік центру по інший розділовій смузі утворилася пробка. Люди йдуть уздовж узбіччя пішки.

Кореспондентові РИА Новости зустрілися засмучені жінки, а також один з очевидців трагедії. Чоловік, який відмовився представитися, заявив, що тролейбус розкурочило, він бачив тіла загиблих: «Там приїхало багато оперативних служб, але не знаю, кого вони будуть рятувати. Мені здається, рятувати там нікого ».

Тим часом, за даними джерела РИА Новости в правоохоронних органах, в результаті теракту 10 осіб загинули, ще стільки ж постраждали. Вибух стався наступного дня після теракту на залізничному вокзалі у Волгограді, який забрав 17 життів, ще понад 40 осіб були поранені.