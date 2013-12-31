У Росії затримали Едуарда Лімонова

Про це повідомляє РІА Новости з місця подій.

Лімонов був затриманий за організацію акції опозиції, яку влада Москви не погодила.

Співробітники поліції просять громадян розійтися, нагадуючи, що акція не узгоджена.

Уряд Москви акцію не погодив, так як її організатори протягом року більше двох разів притягувалися до адміністративної відповідальності за порушення встановленого порядку організації або проведення публічних заходів.

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Проте організатори висловили намір провести мітинг незалежно від їх узгодження. У зв'язку з цим прокуратура Москви направила застереження організаторам акції: Едуарду Лімонову, Володимиру Буковському, Василю Кузьміну і Лоліті Царія.

Опозиціонери з «Іншої Росії» 31-го числа кожного місяця збираються на Тріумфальній площі на несанкціоновані мітинги на захист 31-ї статті Конституції РФ, яка передбачає свободу зібрань. Акції, як правило, завершуються затриманнями їх учасників.