У Москві затримали близько 20 учасників мітингу Стратегії 31
21:16, 31 липня 2013Світ
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Близько 20 осіб затримано на несанкціонованій акції в Москві.
Стратегія 31 провела чергову акцію
Близько 20 людей затримано в середу за різні правопорушення на несанкціонованій акції на Тріумфальній площі в центрі Москви, повідомили РІА Новости в прес-службі московської поліції.
"Вони доставлені в різні відділки поліції. Вирішується питання про притягнення їх до адміністративної відповідальності", - сказав співрозмовник агентства.
Акція, організована прихильниками Едуарда Лимонова і руху "Стратегія 31", завершилася: майже всі опозиціонери покинули місце зборів, поліцейські розібрали виставлені раніше загородження.
В ході акції, яка не була узгоджена з владою Москви, був затриманий сам Лимонов і ряд його прихильників.
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