У Москві затримали близько 20 учасників мітингу Стратегії 31

Близько 20 людей затримано в середу за різні правопорушення на несанкціонованій акції на Тріумфальній площі в центрі Москви, повідомили РІА Новости в прес-службі московської поліції.

"Вони доставлені в різні відділки поліції. Вирішується питання про притягнення їх до адміністративної відповідальності", - сказав співрозмовник агентства.

Акція, організована прихильниками Едуарда Лимонова і руху "Стратегія 31", завершилася: майже всі опозиціонери покинули місце зборів, поліцейські розібрали виставлені раніше загородження.

В ході акції, яка не була узгоджена з владою Москви, був затриманий сам Лимонов і ряд його прихильників.

Пізніше Лимонова випустили.