Папу Римського назвали найстильнішим чоловіком року

Стиль понтифіка повністю відображає його світогляд, і він вкладає багато сенсу в свій одяг, пише РІА Новости.

Розкішні ювелірні вироби та хутряні накидки, яким надавали перевагу попередники Франциска, поступилися місцем більш скромнішим шатам, що, на думку видання, свідчить про наближеність понтифіка до життя простих людей. Папа Франциск навіть відмовився переїхати в офіційну резиденцію - Апостольський палац, залишившись жити у своїй скромній квартирі.

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"Він безумовно став найбільш наближеним (до народу) Папою", - пише журнал.

Раніше Папа Римський Франциск був також названий "Людиною року-2013" за версією американського журналу Time.

Архієпископ Буенос-Айреса кардинал Хорхе Маріо Бергольо був обраний на папський престол 13 березня нинішнього року, ставши першим вихідцем з Латинської Америки і першим єзуїтом, що зайняв цей пост. Ім'я Франциск, як пояснював сам понтифік, він вибрав тому, що цей святий відомий своєю турботою про бідних. Багато відзначали, що Франциска відрізняє скромність і близькість до народу.