Португальського футболіста Ейсебіо ховатимуть в понеділок
08:34, 06 січня 2014Світ
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Похорон легенди португальського та світового футболу Ейсебіо відбудуться в понеділок, повідомляє АФП.
У Португалії оголошено триденний траур у зв'язку зі смертю Ейсебіо / Фото: zimbio.com
Ейсебіо помер у неділю вранці у віці 71 року від серцевої недостатності.
Раніше повідомлялося, що похорони повинні відбутися у вівторок. Громадянська панахида пройде неподалік від домашнього стадіону "Бенфіки" "Да Луж" і розпочнеться о 18.00 за київським часом, повідомляє РИА Новости.
Уряд Португалії оголосив триденний національний траур у зв'язку зі смертю Ейсебіо.
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