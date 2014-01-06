Португальського футболіста Ейсебіо ховатимуть в понеділок

Ейсебіо помер у неділю вранці у віці 71 року від серцевої недостатності.

Раніше повідомлялося, що похорони повинні відбутися у вівторок. Громадянська панахида пройде неподалік від домашнього стадіону "Бенфіки" "Да Луж" і розпочнеться о 18.00 за київським часом, повідомляє РИА Новости.

Уряд Португалії оголосив триденний національний траур у зв'язку зі смертю Ейсебіо.