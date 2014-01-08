Українських мисливців за піратами з Seaman Guard Ohio не збираються відпускати

Індійський суд анулював рішення про звільнення під заставу членів екіпажу і групу охоронців судна Seaman Guard Ohio, серед яких троє громадян України і 14 громадян Естонії, затриманих у середині жовтня владою Індії.

Як передає РИА Новости, про це повідомила прес-служба МЗС Естонії.

Судно, що прямувало під прапором Сьєрра-Леоне і належало американській компанії AdvanFort, було затримане індійською владою у жовтні минулого року. Екіпаж і група охоронців судна від піратів складаються з громадян Індії, Естонії, Великобританії, України.

Наприкінці грудня суд міста Тутікорін, у в'язниці якого перебувають члени екіпажу та охоронці, виніс рішення про звільнення під заставу всіх 35 іноземців. Адвокатська фірма, найнята працедавцем естонських охоронців - компанією AdvanFort, заплатила призначену судом заставу в 10 тисяч рупій, або по 118 євро на кожного заарештованого члена команди.

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Сторона обвинувачення подала апеляцію на це рішення суду, вважаючи, що воно може бути загрозою національній безпеці країни. На початку січня суд кілька разів переносив ухвалення рішення з апеляції прокуратури, але сьогодні задовольнив скаргу сторони обвинувачення.

На судні, в якого не було дозволу на захід в індійські води, було виявлено 31 автомат і майже п'ять тисяч патронів. Крім того, на Seaman Guard Ohio було 1,5 тисячі літрів дизельного палива, імовірно придбаного нелегально. Заарештованим висунуто звинувачення в незаконному зберіганні зброї і боєприпасів, а також в незаконному придбанні палива.

Міністерство закордонних справ Естонії для вирішення ситуації, що склалася, постійно спілкується з представниками влади Індії і власника суднової компанії AdvanFort. Міністр закордонних справ Урмас Пает направив своєму індійському колезі листа на цю тему. Естонський консул в Нью-Делі Маргус Сярглепп постійно підтримує зв'язок з естонськими моряками.