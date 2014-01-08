Українських мисливців за піратами з Seaman Guard Ohio не збираються відпускати
Індійський суд анулював рішення про звільнення іноземців із судна Seaman Guard Ohio, серед яких троє українців
Індійський суд анулював рішення про звільнення під заставу членів екіпажу і групу охоронців судна Seaman Guard Ohio, серед яких троє громадян України і 14 громадян Естонії, затриманих у середині жовтня владою Індії.
Як передає РИА Новости, про це повідомила прес-служба МЗС Естонії.
Судно, що прямувало під прапором Сьєрра-Леоне і належало американській компанії AdvanFort, було затримане індійською владою у жовтні минулого року. Екіпаж і група охоронців судна від піратів складаються з громадян Індії, Естонії, Великобританії, України.
Наприкінці грудня суд міста Тутікорін, у в'язниці якого перебувають члени екіпажу та охоронці, виніс рішення про звільнення під заставу всіх 35 іноземців. Адвокатська фірма, найнята працедавцем естонських охоронців - компанією AdvanFort, заплатила призначену судом заставу в 10 тисяч рупій, або по 118 євро на кожного заарештованого члена команди.
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Сторона обвинувачення подала апеляцію на це рішення суду, вважаючи, що воно може бути загрозою національній безпеці країни. На початку січня суд кілька разів переносив ухвалення рішення з апеляції прокуратури, але сьогодні задовольнив скаргу сторони обвинувачення.
На судні, в якого не було дозволу на захід в індійські води, було виявлено 31 автомат і майже п'ять тисяч патронів. Крім того, на Seaman Guard Ohio було 1,5 тисячі літрів дизельного палива, імовірно придбаного нелегально. Заарештованим висунуто звинувачення в незаконному зберіганні зброї і боєприпасів, а також в незаконному придбанні палива.
Міністерство закордонних справ Естонії для вирішення ситуації, що склалася, постійно спілкується з представниками влади Індії і власника суднової компанії AdvanFort. Міністр закордонних справ Урмас Пает направив своєму індійському колезі листа на цю тему. Естонський консул в Нью-Делі Маргус Сярглепп постійно підтримує зв'язок з естонськими моряками.