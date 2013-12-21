Астронавти НАСА почали ремонт МКС у відкритому космосі

Тому Центр управління польотами в Х'юстоні вирішив доручити їм зняти насос системи охолодження, що зламався, в суботу, що дозволить вирішити проблему з системою не за три а за два виходи у відкритий космос.

Як повідомляє РИА Новости, пряма трансляція роботи астронавтів у відкритому космосі ведеться на сайті НАСА.

Вихід у відкритий космос знадобився через те , що один з клапанів всередині 350-кілограмового насосного модуля контуру охолодження A перестав працювати. У результаті контур частково вийшов з ладу, і фахівцям довелося вимкнути частина допоміжних систем американського сегменту МКС. Для того, щоб зняти насос і замінити його на резервний, НАСА мало намір провести три виходи у відкритий космос.

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Спочатку планувалося, що Хопкінс і Мастраккіо за 6,5 години роботи відключать насос, що зламався, від ліній подачі аміаку, а також підготують до установки резервний модуль. Однак вони впоралися з цим завданням на годину раніше терміну, і фахівці ЦУПу вирішили доручити їм зняти з місця насос, який зламався, що планувалося на понеділок.

Це дозволить вирішити проблеми з системою охолодження все лише за два виходи у відкритий космос.