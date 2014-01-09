Десятки тисяч людей відрізані водою від "великої землі" в Гондурасі - ЗМІ
04:44, 09 січня 2014Світ
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Приблизно 20 тисяч осіб в різних населених пунктах Гондурасу виявилися відрізаними від зв'язку з іншою частиною країни в результаті повеней
Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на місцеву владу.
За даними латиноамериканських ЗМІ, стихія викликана проливними дощами, в результаті чого вийшли з берегів кілька річок в департаментах Колон і Атлантида. Стихією зруйновано мости, що з'єднують селища і міста, перервано автомобільне сполучення.
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Місцева влада вже просить центральний уряд про термінову допомогу, щоб відновити зруйновані дороги, а також допомогти людям, майну яких вода завдала шкоди. Зараз приблизно 150 осіб розміщено в тимчасових притулках.
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