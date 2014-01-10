Біля узбережжя Куби стався землетрус
03:12, 10 січня 2014Світ
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Землетрус магнітудою 5,0 стався в четвер у Флоридському протоці біля берегів Куби, в 180 кілометрах від столиці країни і в 66 кілометрах від курорту Варадеро
Землетрус магнітудою 5,0 стався біля узбережжя Куби Фото РИА Новости
Як повідомляє РИА Новости з посиланням на латиноамериканські ЗМІ, підземні поштовхи сталися в четвер близько 16.00 за місцевим часом (23.00 чт кск). Інформації про постраждалих поки що не надходило.
У столиці країни були евакуйовані співробітники з двох шестиповерхових адміністративних будівель. Як видно з публікацій у ЗМІ, землетрус тривав близько 30 секунд.
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