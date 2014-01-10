Біля узбережжя Куби стався землетрус

Як повідомляє РИА Новости з посиланням на латиноамериканські ЗМІ, підземні поштовхи сталися в четвер близько 16.00 за місцевим часом (23.00 чт кск). Інформації про постраждалих поки що не надходило.

У столиці країни були евакуйовані співробітники з двох шестиповерхових адміністративних будівель. Як видно з публікацій у ЗМІ, землетрус тривав близько 30 секунд.