У Білорусі розшукують зниклого безвісти російського журналіста

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, відомості про зниклого журналіста розмістив у соціальних мережах пошуково-рятувальний загін «Ангел».

За інформацією пошукачів, 28 грудня Ганісевський вийшов із дому в містечку Мікашевичі Брестської області, куди приїхав до родичів, без документів і телефону, і до сьогоднішнього дня його місце знаходження не відоме.

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На свою сторінку в соціальних мережах Ганісевський заходив напередодні зникнення – 27 грудня. Особиста сторінка журналіста на сайті «Эхо Москвы», на якій журналіст вів блог, видалена.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації та громадських зв'язків МВС Білорусі, за фактом зникнення журналіста порушено кримінальну справу, ведуться слідчі дії.