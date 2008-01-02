Скандал навколо смерті Бхутто: влада Пакистану вибачається

Влада Пакистану вибачилася за твердження про те, що колишня прем`єр-міністр країни Беназір Бхутто померла в результаті удару об люк в автомобілі, повідомляє Lenta.ru із посиланням на видання Hindustan Times.

Виконуючий обов`язки міністра внутрішніх справ у ході прес-конференції в понеділок закликав ЗМІ і громадян пробачити коментарі представника міністерства із цього приводу й "не надавати їм значення".

Тим часом влада штату Пенджаб у газетах, що вийшли у вівторок, розмістила оголошення про нагороду в 10 мільйонів рупій (близько 26 тис. 170 доларів США) за інформацію про людину, яка стріляла в Б.Бхутто, й про смертника, який підірвав бомбу біля її автомобіля.

У суботу пакистанські телеканали розповсюдили відеозапис, на якому видно, що один зловмисник кілька разів стріляє в Б.Бхутто, а другий потім приводить у дію вибуховий пристрій.

Офіційною причиною смерті лідера Пакистанської народної партії називався удар головою об люк у даху автомобіля. Проте одна із соратниць Б.Бхутто, яка брала участь в обмиванні її тіла перед похованням, негайно спростувала заяви влади. Жінка повідомила, що виразно бачила кульовий отвір у задній частині голови вбитої.

54-річну Б.Бхутто було вбито 27 грудня 2007 року під час мітингу її прихильників у місті Равалпінді. Після цього в Пакистані почалися безлади й акції протесту, в результаті яких загинули декілька десятків осіб. ЦВК Пакистану була змушена перенести на кінець лютого 2008 року вибори, раніше намічені на 8 січня 2008 року.