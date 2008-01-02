У Хорватії вже виконали ”обіцянку Тимошенко”

З 1 січня 2008 року Хорватія скасувала обов`язкову військову службу, повідомляє Lenta.ru із посиланням на сербський портал В92.

Цей крок дозволить країні отримати запрошення про вступ до НАТО вже в квітні 2008 року, сподіваються в Хорватії.

Тепер у хорватській армії служитимуть тільки добровільно. При цьому в Міністерстві оборони країни вже заявили, що чекають великого попиту на військові професії. За їхніми даними, служити захоче більше людей, ніж це потрібно для забезпечення безпеки. Частково це може бути пов`язано з тим, що з 2008 року в армію братимуть і жінок.

Парламент Хорватії схвалив перехід на добровільну військову службу 4 жовтня 2007 року. Спочатку на професійну армію Хорватія хотіла перейти до 2010 року, але потім було вирішено прискорити цей процес.

На 2007 рік у хорватській армії служило майже 33 тисячі осіб.