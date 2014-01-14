У Єгипті починається референдум щодо проекту Конституції

Референдум буде проходити два дні - 14 і 15 січня. У ці дні в єгипетських містах очікується посилення заходів безпеки, передає Інтерфакс.

Прихильники руху "Брати-мусульмани" і колишнього президента Мухаммеда Мурсі виступають проти призначеного на 14-15 січня референдуму за новою Конституцією країни і закликають до його бойкоту.

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Тимчасовий президент Єгипту Адлі Мансур, зі свого боку, напередодні закликав громадян проголосувати за проект Основного закону країни. Він підкреслив, що після прийняття нового Основного закону країни у нового глави держави буде "вся повнота влади", не уточнивши, про які саме повноваження йдеться. "Нам вкрай необхідно захистити наші ісламські цінності та принципи, але при цьому позбутися релігійної поляризації", - додав Мансур.

Раніше міністр оборони Єгипту Абдель Фаттах ас-Сіссі дав зрозуміти, що збирається взяти участь у президентських виборах, які повинні відбутися через шість місяців після затвердження Конституції на референдумі.