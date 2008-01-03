Світ – на межі війни цін на газ?

Після того, як Іран значною мірою обмежив постачання газу до Туреччини, зросли побоювання, чи не зможе Іран використовувати свої величезні газові резерви як економічну зброю. Вчора Іран підтвердив, що скоротив експорт до сусідньої країни до 5 млн. кубометрів на добу проти звичайних 20 млн., пише Daily Telegraph (переклад матеріалу розміщений на сайті Інопресса).

Іран поклав провину за свої дії на Туркменію, яка припинила постачання до Ірану, проте цей крок викликав побоювання, що Іран може обмежити свій газовий експорт, щоб підвищити ціни. Іранські представники заявили, що пішли на скорочення постачань після того, як іранські споживачі залишилися без газу в холодну зимову погоду. "Після нещодавнього різкого падіння температури і припинення постачань з Туркменії експорт газу до Туреччини був зведений до мінімуму", – повідомило іранське агентство новин Fars.

Пройшли два роки з тих пір, як Росія скоротила свої газові постачання до України, спровокувавши зростання цін на енергоносії, нагадує газета і зауважує, що хоча на даний момент Туреччина – єдиний крупний імпортер іранського газу, найближчими роками, як очікується, в іранську мережу включиться більше країн.