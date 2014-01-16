Канада має намір подвоїти кількість іноземних студентів

Як підкреслив, виступаючи в торонтському Університеті Райерсона міністр міжнародної торгівлі Едвард Фаст, "мета - понад 450 тис. іноземних студентів і науковців до 2022 року ".

За його словами, це повинно стати запорукою нарощування інноваційного потенціалу країни та її " економічного процвітання". "Наш уряд визнає, що міжнародна освіта - ключовий фактор у створенні нових робочих місць і збільшення добробуту в усіх регіонах Канади. Ми повинні бути впевненими в тому, що Канада буде залишатися на перших позиціях в лютій конкурентній боротьбі на світовому ринку. Ця стратегія також допоможе Канаді відстоювати свої комерційні інтереси на пріоритетних ринках по всьому світу ", - зауважив Фаст, передає ИТАР -ТАСС.

Міністр вказав, що першочергову увагу буде приділено залученню студентів з " Бразилії, Китаю, Індії, Мексики, Туреччини та В'єтнаму ". Передбачається, що збільшення числа студентів та науковців до 450 тис осіб " дозволить створити в Канаді, щонайменше, 86,5 тис нових робочих місць", а також " призведе до зростання їх витрат у країні до 16,1 млрд доларів".

Оприлюднена Фастом програма грунтується на доповіді під назвою "Міжнародна освіта : визначальний фактор майбутнього процвітання Канади". У документі наголошується, що іноземні студенти вносять істотний внесок в економіку Канади : якщо в 2008 році вони витратили 6,5 млрд, то в 2010 році - вже 8 млрд доларів.