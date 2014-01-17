Президент Венесуели пояснив злочинність в країні переглядами серіалів про вбивства

Президент Венесуели Ніколас Мадуро знайшов пояснення високому рівню злочинності в своїй країні - він може бути пов'язаний з серіалами трансльованими по телебаченню, повідомляє РИА Новости з посиланням на латиноамериканські ЗМІ.

«Ми побудуємо мирну культуру», - заявив Мадуро. Поки ж, за його словами, телеканали наживаються на серіалах, в яких головні актори вбивають людей, але при цьому підносяться як герої.

«Скільки мільйонів людей це бачить! Хлопчиків, дівчаток, молоді! Які можливості впливу (на них) і перетворення вбивць у героїв!» - підкреслив Мадуро.

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Мадуро дав вказівку міністру комунікацій Делсі Родрігес провести ревізію змісту телепрограм.

На думку глави держави, багато серіали спонукають насильство і ненависть у суспільстві. "Не думаю, що хтось буде з цим сперечатися, ми почнемо справжню дискусію про зміст, який несуть ЗМІ", - підкреслив Мадуро.

За офіційними даними, число вбивств у Венесуелі склало в 2013 році 39 на 100 тисяч населення. При цьому незалежна організація Observatorio Venezolano de Violencia називає інші цифри - 79 вбивств на 100 тисяч жителів, які влада спростовує.