У Грузії стартували президентські вибори

О 8 годині ранку за місцевим часом, на всій території Грузії, окрім більшої частини Абхазії і Південної Осетії, відкрилися всі виборчі дільниці, повідомляє Радіо Свобода

За повідомленням центральної виборчої комісії, вибори відбудуться, зокрема, на території кодорскої ущелини Абхазії і деяких регіонів Південної Осетії. Виборчі ділянки відкриті в багатьох країнах світу, де живе грузинська діаспора. За виборами стежитимуть близько 3 000 іноземних і місцевих спостерігачів. Виборців маркуватимуть спеціальною безбарвною фарбою, щоб виключити можливість фальсифікації. На президентський пост претендують 7 кандидатів. Зокрема, колишній президент Михаїл Саакашвілі і представник об`єднаної опозиції Леван Гачечиладзе.

Опозиція погрожує новою революцією, якщо влада захоче сфальсифікувати результати виборів.

Паралельно з президентськими виборами, громадяни Грузії голосують з двох найважливіших питань – одночасно проводиться плебісцит про вступ до НАТО і голосування по даті Парламентських виборів – навесні чи восени 2008 року.