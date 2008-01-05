У Грузії завершилися вибори президента
18:27, 05 січня 2008Світ
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Явка за три години до закінчення голосування склала 46%
|Вибори в Грузії. Фото АР
Виборчі дільниці працювали також в Кодорській ущелині Абхазії і деяких районах Південної Осетії.
Опозиція заявляє про грубі порушення в ході голосування в окремих регіонах країни.
Власті Грузії інформацію про масові порушення спростовують.
На пост глави держави претендують сім кандидатів, зокрема екс-президент Михаїл Саакашвілі і представник опозиційної коаліції Леван Гачечиладзе.
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