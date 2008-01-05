У Грузії завершилися вибори президента

18:27, 05 січня 2008
Світ
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Явка за три години до закінчення голосування склала 46%

Вибори в Грузії. Фото АР
За даними неурядової організації "Справедливі вибори", явка виборців за три години до закінчення голосування склала 46 відсотків, - повідомляє Радіо Свобода.

Виборчі дільниці працювали також в Кодорській ущелині Абхазії і деяких районах Південної Осетії.

Опозиція заявляє про грубі порушення в ході голосування в окремих регіонах країни. 

Власті Грузії інформацію про масові порушення спростовують.

На пост глави держави претендують сім кандидатів, зокрема екс-президент Михаїл Саакашвілі і представник опозиційної коаліції Леван Гачечиладзе.

 

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