У Грузії завершилися вибори президента

За даними неурядової організації "Справедливі вибори", явка виборців за три години до закінчення голосування склала 46 відсотків, - повідомляє Радіо Свобода

Виборчі дільниці працювали також в Кодорській ущелині Абхазії і деяких районах Південної Осетії.

Опозиція заявляє про грубі порушення в ході голосування в окремих регіонах країни.

Власті Грузії інформацію про масові порушення спростовують.

На пост глави держави претендують сім кандидатів, зокрема екс-президент Михаїл Саакашвілі і представник опозиційної коаліції Леван Гачечиладзе.