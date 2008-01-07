ЦВК Грузії підрахував 70% бюлетенів

Михайло Саакашвілі на президентських виборах в Грузії за підсумками підрахунку близько 70% голосів набирає 51,19% і, таким чином, перемагає вже в першому турі, повідомляє агентство "Новини-Грузія".

За даними ЦВК республіки на 13.00 за місцевим часом (11.00 по Києву), підраховані голоси з 2420 ділянок з 3512 (близько 69%).

Основний конкурент Саакашвілі, кандидат від Об`єднаної опозиції Леван Гачечіладзе набирає 25,53%.

У Аркадія (Бадрі) Патаркацишвілі - 6,62%, Давида Гамкрелідзе - 3,59%, Шалви Нателашвілі - 6,5%, Георгія Маїсашвілі - 0,79%, Ірини Сарішвілі-Чантурія - 0,34%.