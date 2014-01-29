У Білорусі ветеранам ВВВ до чергової річниці виплатять до 1 тис дол.

Ветерани Великої Вітчизняної війни одержать до 70-річчя визволення Білорусі матеріальні виплати від 3,5 млн. рублів (364 дол.) до 10 млн. рублів (1040 дол.).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента Білорусі, відповідне рішення передбачене Указом Президента Білорусі від 29 січня № 54 «Про надання одноразової матеріальної допомоги».

«Матеріальну допомогу буде надано всім ветеранам Великої Вітчизняної війни, членам сімей військовослужбовців, партизан і підпільників, які загинули або зникли без вісти під час бойових дій в роки війни, інвалідам з дитинства внаслідок поранення, контузії та каліцтва, пов'язаних із бойовими діями в період Великої Вітчизняної війни або з їх наслідками, колишнім в'язням фашистських концтаборів, в'язниць, гетто та інших місць примусового утримання, створених фашистами та їхніми союзниками в роки Другої світової війни, яким встановлено підвищення пенсії за зазначеною підставою відповідно до законодавства», - говориться в повідомленні.

Читайте такожЛукашенко вважає жахіттям і катастрофою політичну кризу в Україні

Зокрема, Героям Радянського Союзу, особам, нагородженим орденами Слави трьох ступенів, Героям Соціалістичної Праці, удостоєним цього звання за заслуги в роки Великої Вітчизняної війни, буде надана матеріальна допомога в 10 млн. рублів.

«По 8 млн. рублів (832 дол.) буде виплачено інвалідам і учасникам Великої Вітчизняної війни, особам, які брали участь у складі спеціальних формувань в розмінуванні територій і об'єктів після визволення від німецької окупації в 1943-1945 роках», - відзначили в прес-службі Президента Білорусі.

Крім цього, особам, нагородженим орденами або медалями СРСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, особам, які працювали на об'єктах у межах тилових меж діючих фронтів, а також решті громадян, які постраждали від наслідків війни, нададуть матеріальну допомогу в розмірі 3,5 млн. рублів.