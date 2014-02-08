ЗМІ: Під час аварії потягу в Альпах загинула росіянка

Як повідомляє РИА Новости з посиланням на місцеві ЗМІ, інцидент стався в департаменті Альпи Верхнього Провансу. Поїзд ішов з Ніцци в Дінь-ле-Бен. Жертвами аварії стали двоє людей, ще щонайменше сім отримали поранення.

Читайте такожВ Альпах зійшов з рейок потяг, є загибліЗа попередніми даними, причиною НП став камінь, який опинився на рейках. На місці аварії працюють рятувальники.