ЗМІ: Під час аварії потягу в Альпах загинула росіянка
17:11, 08 лютого 2014Світ
0 0
Громадянка Росії загинула в суботу внаслідок катастрофи пасажирського поїзда у французьких Альпах
Потяг, що зійшов з рейок в Альпах / youtube
Як повідомляє РИА Новости з посиланням на місцеві ЗМІ, інцидент стався в департаменті Альпи Верхнього Провансу. Поїзд ішов з Ніцци в Дінь-ле-Бен. Жертвами аварії стали двоє людей, ще щонайменше сім отримали поранення.
Читайте такожВ Альпах зійшов з рейок потяг, є загибліЗа попередніми даними, причиною НП став камінь, який опинився на рейках. На місці аварії працюють рятувальники.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter