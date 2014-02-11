Олімпіада-2018 обійдеться Південній Кореї в 5 разів дешевше Сочі

На підготовку та проведення наступних зимових Олімпійських ігор, які пройдуть у 2018 році в південнокорейському місті Пхенчхан, планується витратити близько $9 млрд. Про це журналістам повідомив президент оргкомітету "Пхенчхан-2018" Кім Чжин-Сун, пише ИТАР-ТАСС.

"Безпосередньо бюджет на Олімпійські ігри - це $2 млрд, а неолімпійські витрати оцінюються приблизно у $7 млрд, у цю суму входять приватні інвестиції, в тому числі на будівництво необхідної інфраструктури і транспортного сполучення", - повідомив він.

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За словами Кіма, для Південної Кореї 2014 рік стане поворотним моментом з точки зору підготовки до Ігор-2018. "У нас вже немає часу на якісь помилки, завершено проектування шести нових олімпоб'єктів, почнеться будівництво необхідної інфраструктури, і ми будемо дотримуватися нашого плану-графіку. Також найближчим часом нам потрібно розробити чіткий план з кожної галузі маркетингу", - зазначив глава корейської оргкомітету.

Він також додав, що Південна Корея має намір використовувати весь накопичений Росією досвід підготовки до Ігор, у тому числі з операційного управління об'єктами, використання постолімпійської спадщини. "З самого моменту подачі нашої заявки ми чітко визначили наші пріоритети у програмі "Нові горизонти". Ми прагнемо підготувати всі об'єкти і також зробити нашу Олімпіаду важливим культурним заходом. В цілому ми переконані, що рухаємося в правильному напрямку. Коли завершаться Ігри 2014 року, по суті, почнеться підготовка до наступної зимової Олімпіади", - підкреслив Кім.

Раніше прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв в інтерв'ю телеканалу CNN повідомив, що витрати на розвиток Сочі, в тому числі і на підготовку до Олімпіади, досягли $50 млрд. На саму Олімпіаду, як повідомляв УНІАН, було виділено близько $6,4 млрд.