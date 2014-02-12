У шести штатах США оголошено надзвичайний стан через снігопади

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Associated Press.

Надзвичайний стан оголошено губернаторами у Вірджинії, Меріленді, Північній і Південній Кароліні і Міссісіпі. У Джорджії надзвичайний стан оголосив президент США Барак Обама, наказавши федеральним агентствам контролювати ситуацію в штаті.

У Північній Кароліні та Джорджії школи закрилися до 13 лютого. Деякі державні організації перейшли на скорочений режим роботи. В аеропортах Атланти, Далласа та Північної Кароліни 11 лютого було скасовано близько 900 рейсів. На всій території США, як пише USA Today, були скасовані 1150 рейсів. Ще близько 1000 рейсів були скасовані на 12 лютого. Мешканцям радять не користуватися особистими автомобілями і не виходити з дому без потреби.

Читайте такожУ США скасували майже тисячу авіарейсів через штормове попередженняЗа даними метеорологів, у найближчі добу сильні снігопади почнуться в 16 штатах на південному сході і північному сході США і триватимуть не менше двох діб. Снігопад, на думку фахівців, стане найсильнішим в регіоні за останні 10-20 років.

В даний час снігові шторми вже почалися в Джорджії, Міссісіпі та Алабамі. У Техасі внаслідок поганих погодних умов в аваріях загинули чотири людини.

Сильні снігопади вже не перший раз в 2014 році обрушуються на східну частину США. Так, в кінці січня через снігову бурю на південному сході країни загинули щонайменше 13 людей. Також сильні снігопади і шторми стали причиною загибелі не менше дев'яти осіб на початку січня. Снігопади у США супроводжуються надзвичайно низькими для країни температурами. У багатьох регіонах морози побили багаторічні і абсолютні рекорди.