На російських тележурналістів подали до суду за «путінг»

Слідче управління слідчого комітету при прокуратурі Володимирської області РФ порушило кримінальну справу проти журналістів телекомпанії "ТВ-6 Владимир" за фактом можливої образи президента РФ Володимира Путіна.

Як повідомляється на сайті телекомпанії, йдеться про матеріал, що вийшов 30 листопада 2007 року в рубриці "Без коментарів", в якому розповідалося про форум прихильників Путіна. Приводом для перевірки стало звернення члена "Єдиної Росії" Михайла Бабича, обраного депутатом Держдуми від Володимирської області. Через день після виборів депутат поскаржився в прокуратуру, що, на його думку, слова ведучого новин і відеоряд із заходу містили образи президента і розпалювання національної ворожнечі.

Експерт Ніжегородського лінгвістичного університету Михайло Грачов, до якого звернулися за порадою, заявив, що публіцистичне кліше "путінг", яке означає мітинг на підтримку Путіна, і словосполучення "вірні путіністи" в значенні "Прихильники Путіна" "в певному контексті" можуть бути образою президента країни, пояснюють співробітники телекомпанії. У зв`язку з цим було порушено справу за статтею 319 КК РФ (публічна образа представника влади при виконанні посадових обов`язків).

З 14 січня співробітників "ТВ-6 Владимир" почнуть викликати на допити у відділ у особливо важливих справах слідчого управління при прокуратурі Володимирської області, поки як свідків. Максимальна міра покарання за статтею про образу представника влади - до року виправних робіт.

Як уточнює "Комсомольська правда", розпалювання національної ворожнечі Бабич угледів у тому, що виступ іншого "єдинороса" Андрія Ісаєва в кадрі чергувався з концертними номерами у виконанні грузинського, чукотського і єврейського ансамблів. Про порушення справи за цими звинуваченнями поки нічого не повідомляється. Раніше автор сюжету Сергій Головінов заявив, що розглядає можливість стрічного позову про захист професійної і ділової репутації. Підозри в розпалюванні національної ворожнечі журналіст вважає образою, оскільки телекомпанія "завжди активно виступала проти націоналізму", повідомив він газеті.

Нагадаємо, в Саратові досі продовжується справа про публікацію в газеті "Саратовський репортер" колажа, де Путін зображений в образі штандартенфюрера Штірліца. Члени саратовського відділення "Єдиної Росії" угледіли в опублікованій 31 серпня 2007 року ілюстрації образу представника влади. Слідчий комітет вже двічі відмовляв у порушенні кримінальної справи, проте у середині грудня його утретє відправили на додаткову перевірку.

Тим часом головний редактор інтернет-видання "Курсив" Володимир Рахманьков у жовтні 2006 року був засуджений до штрафу в 20 тисяч рублів за публікацію на сайті своєї статті "Путін як фалічний символ Росії". Івановський мировий суд визнав його винним за тією ж 319 статтею.

Лента.ру