У Митному союзі заборонили мереживну білизну

Про це заявив міністр з питань технічного регулювання Євразійської економічної комісії Валерій Корешков, пише ИТАР-ТАСС.

Заборона була викликана тим, що ця продукція не відповідає техрегламенту Митного союзу.

"Всі вимоги не нові, вони вже існували. Колеги повинні були відповідно до них ввозити продукцію. А вони зробили вигляд, що для них вони нові. Треба, значить, розібратися, як раніше вони ввозили продукцію", - сказав Корешков.

Раніше повідомлялося, що Мінпромторг Росії має намір домогтися скасування заборони на мереживні жіночі труси технічний регламент Митного союзу.