У Митному союзі заборонили мереживну білизну
01:48, 15 лютого 2014Світ
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На території країн Митного союзу введено заборону на виробництво, ввезення і продаж мереживних трусиків.
Мереживні труси вже заборонені в країнах Митного союзу / ІТАР-ТАРС
Про це заявив міністр з питань технічного регулювання Євразійської економічної комісії Валерій Корешков, пише ИТАР-ТАСС.
Заборона була викликана тим, що ця продукція не відповідає техрегламенту Митного союзу.
"Всі вимоги не нові, вони вже існували. Колеги повинні були відповідно до них ввозити продукцію. А вони зробили вигляд, що для них вони нові. Треба, значить, розібратися, як раніше вони ввозили продукцію", - сказав Корешков.
Раніше повідомлялося, що Мінпромторг Росії має намір домогтися скасування заборони на мереживні жіночі труси технічний регламент Митного союзу.
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