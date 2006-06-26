МЗС Росії підтвердив страту викрадених в Іраку дипломатів

МЗС Росії розповсюдив заяву, в якій визнано, що "із захопленими співробітниками російського посольства в Іраку, судячи з усього, трапилася непоправне".

МЗС зажадав від іракського уряду і командування міжнародного контингенту в Іраку "докласти всіх зусиль, щоб жоден з причетних до злочину проти наших громадян не уникнув справедливої відплати".

У заяві наголошується, що саме коаліційні війська несуть відповідальність за забезпечення безпеки в Іраку, зокрема, за безпеку іноземних дипломатичних місій.

МЗС закликає до "справді колективного міжнародного сприяння політичному процесу в Іраку". "Односторонньо вироблені схеми політичного врегулювання досі не давали результату, а ситуація в країні ставала дедалі гіршою", - йдеться в заяві.

Напад на російських дипломатів був здійснений 3 червня в Багдаді. У заручники були захоплені третій секретар посольства Федір Зайцев і співробітники посольства Ринат Агліулін, Анатолій Смирнов і Олег Федосєєв. Під час нападу загинув співробітник російською дипмісії Віталій Тітов.

19 червня викрадачі висунули ультиматум російським властям, зажадавши вивести війська з Чечні і звільнити з в`язниць бойовиків, захоплених на Північному Кавказі. Після закінчення терміну ультиматуму бойовики розповсюдили повідомлення про страту заручників. Пізніше в інтернеті з`явився відеозапис страти тривалістю 1 хвилина 37 секунд. На кадрах видно дату зйомки: 13.06.2006, тобто вона була зроблена за вісім днів до першого повідомлення про загибель російських заручників. На плівці спочатку показані всі заручники окремо, а потім в кадрі з`являються двоє людей в масках, які кричать: "Аллах великий!" і починають страту. Потім на плівці видно обезголовлені тіла росіян. Раніше російський МЗС не підтверджував повідомлення про загибель викрадених дипломатів і ідентичність тіл страчених.

Лента.ру