Опозиція Грузії озвучила свої вимоги

Кандидат на пост президента від об`єднаної опозиції Леван Гачечиладзе, виступаючи на мітингу опозиції, що проходить у Тбілісі, перерахував вимоги присутніх. За його словами, головна вимога - це призначення другого туру виборів президента Грузії. Крім того, опозиція вимагає порушити кримінальну справу проти голови ЦВК Грузії. Також Гачечиладзе зажадав призначення нового складу виборчої комісії, яка перерахує всі бюлетені і сприятиме проведенню справедливого судового процесу.

Згідно заяві мітингувальників, вони не допустять, щоб країною правив нелегітимний президент, і також зроблять все, щоб інавгурація Саакашвілі не відбулася.

Газета.ру