Фігурантам "болотної справи" у Росії дали до чотирьох років

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, відповідні рішення зачитала суддя Замоскворецького суду.

«Призначити покарання Бєлоусову і Савелову у вигляді 2,5 і 2,7 років позбавлення волі, Кривову - 4 року, Луцкевичу, Поліховичу, Зиміну - 3,6 років кожному, Барабанову - 3,7 років ув’язнення в колонії загального режиму. Наумовій призначити покарання у вигляді 3,3 років умовно з випробувальним терміном 3 роки», - йдеться в судовому рішенні.

Олександра Духанина (Наумова) звинувачувалася в скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 212 («участь у масових заворушеннях») і ч. 1 ст. 318 («застосування насильства до представника влади») КК РФ. Вона перебувала під домашнім арештом. До залу суду а понеділок Духанина прийшла з речами. Суд визнав можливим призначити їй покарання без ізоляції від суспільства.

Читайте такожУ Москві оголошують вирок у болотній справі про масові заворушення (онлайн-трансляція)Як повідомляв УНІАН, Замоскворецький суд Москви сьогодні пікетували сотні людей, які вимагали звільнити від кримінальної відповідальності громадян, обвинувачених у масових заворушеннях на Болотній площі 6 травня 2012 року.

Близько ста протестувальників затримано поліцією.

Довідка УНІАН. 6 травня 2012 року, напередодні інавгурації Президента РФ Володимира Путіна, акція в Москві закінчилася сутичками з поліцією. Було затримано близько 400 осіб.

Читайте такожБолотна справа: У Москві мітингувальники кричать ОМОНу Беркут! і Банду геть!Слідчий комітет порушив справу за статтею 212 КК РФ (масові заворушення), низці фігурантів справи пред'явлено звинувачення і в застосуванні насильства до представників влади (стаття 318 КК РФ).

Прокуратура вимагала засудити фігурантів справи до позбавлення волі в колонії загального режиму на строки від 5 до 6 років. Найбільший термін - шість років ув’язнення – держобвинувачення попросило призначити Олександрі Наумовій (Духаниній) і Сергію Кривову. Мінімальний строк покарання у вигляді п'яти років ув’язнення прокуратура попросила для Ярослава Бєлоусова. Решті фігурантів справи - Андрію Барабанову, Степану Зиміну, Олексію Поліховичу, Артему Савелову і Денису Луцкевичу – держобвинувач просив призначити по 5,5 року колонії загального режиму.