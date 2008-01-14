У Ставропольському краї РФ вибухнув будинок: є загиблі і поранені

У п`ятиповерховому багатоквартирному будинку в Желєзноводську (Ставропольський край Росії) в ніч на понеділок стався потужний вибух, у результаті якого зруйновано один з під`їздів. Як повідомили в муніципалітеті, за припущенням це вибух побутового газу, передає NEWSru.За останніми даними, з-під завалів витягнуто тіла шести загиблих, повідомив начальник ГУ МНС РФ у Ставропольському краї Ігор ОДЕР.

"Рятувальники витягнули, перевіривши три зруйновані квартири, тіла шести загиблих", - сказав І.ОДЕР. Серед загиблих в одній з квартир бабуся і семимісячна дитина. Рятувальники продовжують пошукові роботи. За їх словами, як мінімум ще одна людина поки що залишається під завалами. Загалом на цю годину, за словами начальника ГУ МНС РФ у Ставропольському краї, вісім людей врятовано, п`ятьох з яких госпіталізовано. І.ОДЕР повідомив, що було також врятовано дитину 2001 року народження.

За словами представника адміністрації, вибух побутового газу стався в квартирі п`ятиповерхового панельного житлового будинку близько 3.30 ночі. У результаті вибуху пошкоджено чотири квартири із 48, п`ятьох людей госпіталізовано у важкому стані. Близько 60 мешканців евакуйовано.