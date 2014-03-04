Пентагон заморожує військові зв'язки з Росією

Про це йдеться в поширеній 3 березня заяві Пентагону, передає ИТАР-ТАСС.

"Хоча міністерство оборони США вважає цінними військові зв'язки з Російською Федерацією, які ми розвивали протягом останніх років з метою підвищити транспарентність, налагодити взаєморозуміння і зменшити ризик військових прорахунків, ми прийняли рішення в світлі останніх подій в Україні припинити всі військові контакти між США і Росією, - наголошується в заяві. - Це включає в себе проведення (спільних) навчань, двосторонніх зустрічей, обмін військово-морськими делегаціями та планування конференцій".

У Пентагоні зазначили, що продовжують уважно стежити за ситуацією в Україні і підтримувати контакти з союзниками і партнерами по НАТО.

"Ми закликаємо Росію до деескалації кризи в Україні і закликаємо повернути російські війська в Криму на свої бази відповідно до угод про перебування (на території республіки) Чорноморського флоту РФ", - вказується в документі.

Пентагон спростував повідомлення ряду ЗМІ про те, що у зв'язку з подіями в Україні США вирішили направити свої військові кораблі у регіон. Як зазначається в заяві, статус збройних сил США в Європі і Середземному морі не змінився.

"Підрозділи наших ВМС продовжують проводити рутинні, раніше заплановані операції та навчання з нашими союзниками і партнерами в регіоні", - підкреслили в Пентагоні.