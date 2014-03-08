Встановлено особи двох громадян України із зниклого авіалайнера – МЗС

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

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«Серед пасажирів літака було 2 громадянина України, їх особи встановлено», - йдеться в повідомленні.

Посольствами України в Малайзії та В’єтнамі у координації з МЗС України здійснюються заходи для встановлення близьких та родичів зниклих громадян України, додали в міністерстві.

Як повідомлялося, в ніч з 7 на 8 березня під час виконання рейсу «Куала-Лумпур – Пекін» з екранів радарів зник авіалайнер «Boeing 777-200» авіакомпанії «Малайзійські авіалінії». На його борту перебували 227 пасажирів та 12 членів екіпажа.

Наразі триває операція з пошуку літака у водах Південно-Китайського моря.