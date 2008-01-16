Іслам Карімов склав присягу

Вибори були 23 грудня

У Ташкенті на спільному засіданні законодавчої палати й сенату олій мажліса Узбекистану проходить церемонія вступу Іслама КАРІМОВА на посаду президента республіки, передає Газета.ru. У залі засідання присутні члени кабінету міністрів, керівники республіканських організацій, члени Центральної виборчої комісії й судді Конституційного суду. Після вручення головою Центральної виборчої комісії Мірзо-Улугбеком АБДУСАЛОМОВИМ посвідчення про обрання президентом І.КАРІМОВ склав присягу. Президентські вибори відбулися в Узбекистані 23 грудня 2007 року.

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