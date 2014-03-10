Кім Чен Ина одноголосно обрали до північнокорейського парламенту

08:45, 10 березня 2014
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 Його підтримали 100% голосуючих. 

Кім Чен Ин одноголосно обраний до північнокорейського парламенту / Reuters

Лідера КНДР Кім Чен Ин обрали до північнокорейського Верховного народного зібрання. Його підтримали 100 відсотків голосуючих. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Associated Press.

Всього в місцевому парламенті 687 депутатів. Вибори проходять на безальтернативній основі - кожен виборчий округ висуває тільки одного кандидата. У корейців є можливість проголосувати проти запропонованого кандидата. Як правило, 99 відсотків північнокорейських виборців голосують «за», відзначає агентство.

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Крім депутата, Кім Чен Ин також є вічним генеральним секретарем  «Трудової партії Кореї», головою державного комітету оборони та верховним головнокомандувачем.

Кім Чен Ин прийшов до влади в КНДР у 2011 році після смерті його батька Кім Чен Іра.

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