Путін привітав Саакашвілі з переобранням у телеграфному стилі

Президент Росії Володимир ПУТІН надіслав Михайлу СААКАШВІЛІ вітальне послання у зв`язку з його переобранням на пост президента Грузії, повідомила прес-служба Кремля.

"Прийміть поздоровлення у зв`язку з Вашим переобранням на пост Президента Грузії. Хотів би сподіватися на конструктивний розвиток відносин між нашими країнами в майбутній період" - це повний текст привітання.

Президентські вибори в Грузії пройшли 5 січня. 13 січня ЦВК Грузії затвердила остаточні підсумки президентських виборів. Відповідно до результатів виборів, перемогу отримав М.СААКАШВІЛІ, який набрав 53,47% голосів виборців. За кандидата від опозиції Левана ГАЧЕЧИЛАДЗЕ проголосували 25,69% виборців.

Інавгурація М.СААКАШВІЛІ запланована на 20 січня. За попередньою інформацією, на церемонію планують прибути делегації з 40 країн, шість з яких очолять президенти, серед яких, утім, ні українського, ні російського не буде. Україну представлятиме прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, Росію - міністр закордонних справ Сергій ЛАВРОВ.