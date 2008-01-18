Світовий банк закрив офіси у Вашингтоні через загрозу теракту

Світовий банк закрив свої офіси у Вашингтоні через загрозу здійснення терористичного акту. Як оголосив банк, хтось зателефонував і повідомив про закладену в одному з офісів бомбу.

Правоохоронні органи зараз обстежують будівлі, в яких є представництва банку, передає Reuters. Очікується, що роботу офісів буде відновлено сьогодні.

У Вашингтоні розташовано щонайменше сім будівель, в яких працюють близько 8 тис. співробітників Світового банку.

У свою чергу Міжнародний валютний фонд, чия штаб-квартира розташована в сусідній зі Світовим банком будівлі, не відміняв офіційно робочого дня, однак сповістив своїх співробітників, що вони можуть не виходити на роботу.