Анексія Криму збільшила рейтинг Путіна на третину - опитування

Про це свідчить соціологічне опитування Фонду «Громадська думка» від 23 березня, результати якого є в розпорядженні УНІАН.

Так, відповідаючи на запитання, за кого ви б проголосували, якщо вибори президента пройшли б наступної неділі, 64% опитаних назвали чинного президента Путіна.

При цьому, на початку лютого на це запитання ствердно відповідали лише 44% опитаних.

Решта симпатій опитаних розділили лідер ЛДПР Володимир Жириновський - 8%, лідер КПРФ Геннадій Зюганов - 5%, мільярдер Михайло Прохоров - 2% і лідер «Справедливої Росії» Сергій Миронов - 1%. Ще 9% росіянам важко відповісти, 1% заявив, що зіпсував би бюлетень, а 10% респондентів відповіли, що не пішли б на вибори.

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У дослідженні наголошується, що за даними на 23 березня 65% росіян позитивно сприймають дії Путіна порівняно з 41% на початку лютого.

Опитування ФГД було проведено 23 березня серед 3 тисяч респондентів у 204 населених пунктах 64 регіонах Росії. Статистична похибка не перевищує 3,3%.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня за військової й політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і не визнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними голови республіканської комісії з проведення референдуму Михайла Малишева, 1 млн. 233 тис. осіб, або 96,77%, які взяли участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою – Республікою Крим – і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкта із статусом республіки.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий договір про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Документ підписали президент РФ Путини і представники нелегітимної влади Криму і Севастополя.