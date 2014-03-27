Грузія сподівається повернути Абхазію та Південну Осетію

Тбілісі сподівається повернути Абхазію та Південну Осетію, заявила в четвер, 27 березня міністр закордонних справ Грузії Майя Панджікідзе в ефірі німецького радіоканалу WDR 5, повідомляє Deutsche Welle.

За її словами, Грузія ніколи не примириться з тим, що 20% її території "окуповані Росією". Абхазію та Південну Осетію Панджікідзе назвала двома регіонами, які "не є незалежними, але оголосили себе незалежними, крім того, там дислоковані російські війська".

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Одночасно глава грузинського МЗС заявила, що її країна має намір наслідувати приклад України і якнайшвидшеукласти угоду про асоціацію з Європейським Союзом. "Євросоюз теж дуже зацікавлений в тому, щоб підписати з нами таку угоду, - сказала Панджікідзе, - У цьому питанні ми єдині: чим швидше, тим краще". За словами дипломата, Грузія усвідомлює, що для цього необхідно виконати всі попередні умови, необхідні для підписання такої домовленості.