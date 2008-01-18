Грузія вступає до НАТО

77% громадян Грузії висловилися за вступ їх держави до НАТО. Такі остаточні результати плебісциту про вступ країни до Північноатлантичного альянсу обнародував сьогодні Центральний виборчий комітет Грузії.

Як повідомляє агентство "Новини Грузія", 79,74% громадян висловилися за проведення парламентських виборів у країні навесні 2008 року. Питання про це також було винесене на плебісцит.

У виборах і плебісциті, за даними ЦВК Грузії, взяли участь 1 млн. 912 тис. 943 виборців, що становить 56,17% від їх загальної кількості.