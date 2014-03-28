В ООН занепокоєні блокуванням YouTube і Twitter у Туреччині

Група незалежних експертів ООН висловили стурбованість у зв’язку з діями турецької влади з блокування доступу до інтернет-сервісів YouTube і Twitter, повідомляє Радіо Свобода.

В оприлюдненій сьогодні заяві спеціальний доповідач ООН з питання про право на свободу думки Франк Ла Рю сказав, що «обмеження на свободу шукати, одержувати і поширювати інформацію мають відповідати суворим вимогам необхідності і пропорційності».

Читайте такожТуреччина заблокувала доступ до YouTube

Спеціальний доповідач з питання про становище правозахисників Маргарет Секаггія відзначила ключову роль соціальних медіа в спостереженні за майбутніми виборами в Туреччині. Експерти висловили готовність співпрацювати з турецькою владою.

Турецька влада заявила в четвер, що вжила заходів для блокування доступу до YouTube всередині країни. Минулого тижня влада заблокувала доступ до Twitter.