Влада Туреччини закрила доступ до Twitter

Відповідне рішення, як зазначено на сайті ВУСТ, прийняте в якості "захисних заходів" і базується на ряді судових рішень., передає ИТАР-ТАСС.

Блокування відбулося через кілька годин після того, як прем'єр-міністр Реджеп Таїп Ердоган під час виступу перед виборцями у Бурсі різко висловився про ресурс.

Канцелярія прем'єра пояснила, що протягом останніх тижнів керівництво компанії ігнорувало звернення турецької влади з вимогою на підставі судових рішень видалити деякі посилання в мікроблогах. Таким чином у Анкари "не залишилося іншого вибору, як закрити доступ до всього ресурсу".

Значна частина громадськості виявилася обурена діями влади і побоюється, що ці заходи будуть розширені і на інші популярні соціальні мережі. Про теоретичну можливість їх закриття також нещодавно висловлювався Ердоган.