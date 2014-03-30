У Вірменії через сильний снігопад закрито кілька доріг

У Вірменії сильний снігопад призвів до численних заторів на дорогах країни. За даними синоптиків, сніговий покрив досяг 20 см, а температура повітря опустилася до мінус 3 градусів, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Міська влада Єревана задіяли снігоприбиральну техніку для розчищення основних вулиць та проспектів столиці. МНС республіки повідомило про численні затори на автошляхах країни.

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Як відзначили в міністерстві транспорту і зв'язку Вірменії, в ці хвилини на всій території республіки йде сніг, на дорогах - ожеледиця та погана видимість, деякі з них закриті.

Незважаючи на негоду, безперебійно працює Єреванський міжнародний аеропорт Звартноц.