До пошуків зниклого Boeing-777 приєднався британський атомний підводний човен

Командування британського військово-морського флоту оголосило, що підводний човен Tireless прибула в район операції і застосує своє пошукове обладнання для допомоги в пошуках літака на великій глибині, повідомляє Радіо Свобода.

Десять кораблів і дев’ять літаків з різних країн досі не змогли виявити жодного предмета, що підтверджує місце перебування «Боїнга-777». Знімки, отримані раніше з космічних супутників, вказували, як передбачалося, на можливість падіння літака в районі, розташованому приблизно за півтори тисячі кілометрів від західного узбережжя Австралії.

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