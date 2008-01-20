Ударна група російських суден вийшла до Атлантики

Група кораблів ВМФ Росії вийшла з Середземного моря в Атлантичний океан, успішно пройшовши Гібралтарську протоку, повідомив у суботу помічник головкому ВМФ РФ Ігоря Дигало, пише Лента.ру.

У п`ятницю, 18 січня, до ударної групи кораблів приєднався ракетний крейсер "Москва". У посиленому складі кораблі готуються до виконання поставлених навчально-бойових завдань. Загальне керівництво дальнім походом здійснюється з борту важкого авіаносного крейсера "Адмірал Кузнєцов".

Ескадра проведе в Атлантиці найкрупніші морські учення з часів розпаду Радянського союзу. Передбачається, що в маневрах візьмуть участь російські стратегічні бомбардувальники. Вчення повинні початися в неділю, 19 січня.

Крім "Москви" і "Адмірала Кузнєцова", до ударної групи входять великі протичовнові кораблі і кілька кораблів забезпечення. Угрупування вийшло в дальній похід з Сєвєроморська 5 грудня 2007 року. Похід має тривати 71 день.