ЗМІ: Вишеградська четвірка прийме до своїх лав Словенію та Австрію

У переговорах країн Вишеградської четвірки – Чехії, Словаччини, Польщі та Угорщини, - в майбутньому братимуть участь також представники Словенії та Австрії.

Як передає Радіо «Прага», про це повідомив після переговорів із главою Чехії Мілошем Земаном президент Словенії Борут Пагор.

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За словами Земана, запрошення цих країн було результатом довготривалих переговорів. Чеський президент зазначив, що деякі учасниці Вишеградської четвірки виступали проти зустрічей у форматі «Вишеград плюс». Чехія, проте, перетворення четвірки на шістку вітає, сказав Земан.

Аналітики в нещодавно проведеному дослідженні порадили країнам Вишеградської четвірки приймати до свого складу інші країни, брати активну участь у всіх механізмах єврозони, до яких у них є доступ, і висунути свого кандидата на важливий пост в органах ЄС.