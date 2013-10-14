Україна може увійти до "вишеградської четвірки" - президент Чехії

В інтервʼю Радіо Свобода Мілош Земан зазначив, що, на його думку, у разі розширення складу групи, перш за все, її має поповнити Словенія. «Розширення «Вишеградської групи» мало б відбуватися окремими етапами. Я сам відстоюю думку, що першою на порядку мала б стати Словенія, яка органічно належить до середньоєвропейського простору і має з іншими країнами «четвірки» спільну історію», – наголосив чеський президент.

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«Я б також підтримав посилену співпрацю з Австрією, це називається «Вишеград плюс». І не бачу причин, чому б далі, вже в рамках «Вишеграду плюс», наступною не могла б бути Україна», – додав Мілош Земан.

За його словами, йдеться про довгострокову перспективу.