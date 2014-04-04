Азербайджанський політик погрожує відрізати вухо Жириновському

Приводом для погроз стали міркування Жириновського про Азербайджан, які Гаджієв вважає образливими.

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Haqqin.az.

«За ці образи я особисто йому вухо відріжу. А хто не може гідно відповісти Жириновському, самі уподібнюються йому», - заявив азербайджанський політик. Більш докладно про свої наміри він не повідомив.

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Раніше, в 2013 році, Хафіз Гаджієв оголосив нагороду за відрізання вух азербайджанському письменнику Акраму Айліслі (що зазнав критики у себе на батьківщині за роман «Кам'яні сни», присвячений взаєминам азербайджанців і вірменів).

Невдоволення Гаджиєва викликав нещодавній виступ Жириновського в Держдумі. Лідер ЛДПР тоді вирішив пояснити значення слова «Азербайджан». «Що таке Азербайджан? Я вам російською мовою перекладаю. Азер - це Хезер денизи, тобто Каспійське море, баджа - край. Тобто це люди, що живуть на березі Каспійського моря. По-російськи - каспийцы. Що це, національність, чи що? Це люди, які там живуть», - заявив він.

На слова Жириновського відреагував і Всеросійський азербайджанський конгрес. Він направив листа до Держдуми, в якому зажадав, щоб виступ лідера ЛДПР розглянула депутатська комісія з етики. Конгрес також підготував лист до Генпрокуратури.

«Наша мета полягає в тому, щоб голос азербайджанського народу, що піддавався несправедливим нападкам і наклепу, був почутий, а винуватець - Володимир Жириновський - притягнутий до відповідальності в рамках закону», - заявив виконавчий директор ВАК Ільгар Гаджієв.