Азербайджанський політик погрожує відрізати вухо Жириновському
Лідер азербайджанської партії «Сучасний Мусават» Хафіз Гаджієв пригрозив відрізати вухо лідеру ЛДПР Володимиру Жириновському.
Приводом для погроз стали міркування Жириновського про Азербайджан, які Гаджієв вважає образливими.
Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Haqqin.az.
«За ці образи я особисто йому вухо відріжу. А хто не може гідно відповісти Жириновському, самі уподібнюються йому», - заявив азербайджанський політик. Більш докладно про свої наміри він не повідомив.
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Раніше, в 2013 році, Хафіз Гаджієв оголосив нагороду за відрізання вух азербайджанському письменнику Акраму Айліслі (що зазнав критики у себе на батьківщині за роман «Кам'яні сни», присвячений взаєминам азербайджанців і вірменів).
Невдоволення Гаджиєва викликав нещодавній виступ Жириновського в Держдумі. Лідер ЛДПР тоді вирішив пояснити значення слова «Азербайджан». «Що таке Азербайджан? Я вам російською мовою перекладаю. Азер - це Хезер денизи, тобто Каспійське море, баджа - край. Тобто це люди, що живуть на березі Каспійського моря. По-російськи - каспийцы. Що це, національність, чи що? Це люди, які там живуть», - заявив він.
На слова Жириновського відреагував і Всеросійський азербайджанський конгрес. Він направив листа до Держдуми, в якому зажадав, щоб виступ лідера ЛДПР розглянула депутатська комісія з етики. Конгрес також підготував лист до Генпрокуратури.
«Наша мета полягає в тому, щоб голос азербайджанського народу, що піддавався несправедливим нападкам і наклепу, був почутий, а винуватець - Володимир Жириновський - притягнутий до відповідальності в рамках закону», - заявив виконавчий директор ВАК Ільгар Гаджієв.