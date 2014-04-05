Японія всьоме за десять днів підняла винищувачі через російські літаки

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на японське міністерство оборони.

Як повідомляє агентство, це вже сьомий такий випадок за останні десять днів.

Так, за даними японського відомства, два російські протичовнові літаки Іл-38 були виявлені між островами Такесіма (Токто) і Окі, звідки вони спочатку попрямували до східної частини Корейського півострова, а потім - на північ уздовж західного узбережжя японського архіпелагу. Порушення повітряного простору Японії зафіксовано не було.

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