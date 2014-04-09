Влада і опозиція Венесуели обговорять, як вирішити масові заворушення в країні

Уряд Венесуели і опозиція у вівторок провели попередню зустріч перед початком повномасштабного діалогу про врегулювання ситуації в країні, яка з середини лютого переживає хвилю протестів, заворушень і насильства, повідомляє РИА Новости з посиланням на мексиканське видання Universal.

«Найближчими годинами ми чекаємо нової зустрічі з набагато більш широкою участю членів уряду та опозиції», - заявив після закінчення попередніх переговорів президента Ніколаса Мадуро з делегацією об'єднання партій «Демократична єдність» віце-президент країни Хорхе Арреаса.

Майбутня нова зустріч буде проходити у відкритому режимі, щоб венесуельці могли самі спостерігати за розвитком діалогу, уточнив Арреаса. На зустрічі будуть також присутні в якості "свідків доброї волі" міністри закордонних справ Колумбії, Еквадору і Бразилії.

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Як повідомив виконавчий секретар «Демократичної єдності» Рамон Авеледо, опозиція погодилася почати діалог «на основі рівноправності і обличчям до всієї Венесуелі». За його словами, ще одним «свідком» на переговорах стане представник Ватикану.

Президент Венесуели погодився з пропозицією Союзу південноамериканських націй (UNASUR) зустрітися з представниками опозиції, щоб налагодити діалог про майбутнє країни на національному рівні, у минулий понеділок. У ході протестів у Венесуелі, за останніми даними, загинули 39 людей, більше 600 отримали поранення.