Росіяни можуть отримати нове свято – День тверезості

У Росії може з`явитися нове свято – День тверезості. Ця ідея і низка інших заходів у боротьбі з алкоголізмом обговорюватимуться на засіданні Свердловської обласної думи.

Свердловські парламентарії вирішили оголосити «Пияцтву бій!». Вони мають намір направити свої антиалкогольні пропозиції особисто прем`єр-міністрові Зубкову. Депутати просять розробити і прийняти комплексну державну програму з обмеження вживання спиртних напоїв серед населення. Регіональні законодавці також пропонують ввести в Росії День тверезості. «В кінці 19 - початку 20 століття в Росії широко відзначалося таке свято, йдеться у зверненні депутатів. Серед заходів, які на думку авторів ідеї, повинні вплинути на алкоголіків - проведення безкоштовних консультацій і лекцій про шкоду пияцтва, а також розповсюдження спеціальної літератури. Необхідність вживання антиалкогольних заходів свердловський депутати підтверджують статистикою: у Росії налічується більше 2 мільйонів алкоголіків, а споживання спирту досягло майже одинадцяти літрів на рік на душу населення. Це значно перевищує норму, і судячи з даних Всесвітньої організації охорони здоров`я йде процес самознищення російського народу, резюмують парламентарії.

Эхо Москвы